Установлены личности обезглавленных жителей Карабаха

В Нагорном Карабахе установлены личности двух местных жителей, обезглавленных азербайджанскими военными. Об этом пишет Guardian.

Погибшими оказались 69-летний Геннадий Петросян из села Мадаташен и 82-летний Юрий Асрян из Азоха. Их опознали местные жители. Они рассказали, что погибшие не участвовали в вооруженном конфликте.

Видео с их казнями появились в конце ноября и начале декабря. Оба были убиты людьми в форме азербайджанской армии. На кадрах один из убийц Петросяна назвал это местью.

Петросян переехал в Мадаташен в конце 1980-х из азербайджанского города Сумгаит. Как и Асрян, он отказался покидать свой дом из-за прихода азербайджанской армии.

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) Артак Бегларян призвал международное сообщество активизировать усилия по расследованию военных преступлений. Он отметил, что во время конфликта западные страны молчали.

14 декабря в Азербайджане арестовали четырех военнослужащих, которые подозреваются в издевательствах над телами армянских солдат и осквернении могил в Нагорном Карабахе.

Тем временем Баку и Ереван обменялись военнопленными. В Азербайджан вернулись 12 человек, в Армению — 44.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боевых действий в Карабахе. По условиям документа, Баку вернул под своей контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х. В регион вошли российские миротворцы.