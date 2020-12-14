Армения и Азербайджан обменялись пленными

Азербайджан и Армения обменялись военнопленными. Так, в Баку вернулись 12 человек, а в Ереван — 44 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Переговоры вел лично командующий миротворцами РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. «В результате достигнутых договоренностей, 14 декабря обмен военнопленными состоялся. Лично командующий российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне — 44 человека», — сообщил Конашенков.

Ранее сообщалось, что, по информации властей непризнанной республики Нагорный Карабах, в плену у Азербайджана находятся 60 военнослужащих региона. В Баку эту информацию не прокомментировали.

Утром 14 декабря Азербайджан и Армения обменялись телами погибших военнослужащих. В частности, военные собрали трупы солдат в ходе боев за город Шуши, который по итогам соглашения остался под контролем Баку. Процесс проходил при посредничестве российских миротворческих сил.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.