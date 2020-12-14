Армения и Азербайджан начали обмениваться пленными

Армения и Азербайджан начали процесс обмена пленными военнослужащими, захваченными обеими сторонами в ходе боев за Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В ведомстве подчеркнули, что обмен заложниками стал возможен благодаря посредничеству российских миротворцев и представителей международных организаций. «Была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и удерживаемыми лицами по принципу "все на всех", и 14 декабря текущего года данный процесс начался», — сообщили в комиссии.

По информации властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в плену у Азербайджана находятся около 60 военнослужащих из региона. Баку отказался сообщить точные данные по удерживаемым лицам, отмечает агентство.

Ранее Азербайджан и Армения обменялись телами погибших военнослужащих. В частности, военные собрали трупы солдат в ходе боев за город Шуши, который по итогам соглашения остался под контролем Баку. Процесс проходил при посредничестве российских миротворческих сил.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По итогам договоренностей, Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион были направлены российские миротворцы, которые будут находиться там в течение пяти лет.