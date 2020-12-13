Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. О нормализации ситуации в регионе заявил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Его слова приводит ТАСС в воскресенье, 13 декабря.

«11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента», — отметил он.

Мурадов подчеркнул, что российские миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации и поддерживают взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон.

Ранее сообщалось о встрече министров обороны Армении и России для обсуждения обострения ситуации в Нагорном Карабахе. 12 декабря в Армении сообщили о новом наступлении азербайджанских войск в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. По заявлению Минобороны РФ, сейчас режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Началась война, в ходе которой Баку потерял контроль над мятежным регионом. В 1994 году было заключено перемирие, однако военные действия время от времени возобновлялись.

Новый виток конфликта пришелся на 27 сентября 2020 года, когда на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. Азербайджанская армия взяла под контроль ряд территорий.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы. В Азербайджане расценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.