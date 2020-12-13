Пашинян рассказал об остановивших бои в Карабахе российских миротворцах

На заседании совета безопасности Армении премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы остановили эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пашиняна, в субботу, 12 декабря, азербайджанские военные начали наступление на села Хин Тахер и Хцаберд в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Вечером туда прибыло небольшое подразделение российских миротворцев, а на следующий день подтянулись более крупные российские силы.

После прибытия миротворцев бои прекратились, однако оба села частично заняты азербайджанским спецназом, сказал он. С армянской стороны шесть человек получили ранения. По утверждению Пашиняна, среди азербайджанских военных есть убитые и раненые.

Небольшое подразделение российских миротворцев прибыло вчера вечером в зону боевых действий в Карабахе, в результате чего бои прекратились. Но часть сел Хин Тахер и Хцабер перешла под контроль подразделений азербайджанского спецназа Никол Пашинян премьер-министр Армении

Ранее сообщалось о встрече министров обороны Армении и России для обсуждения обострения ситуации в Нагорном Карабахе. 12 декабря в Армении сообщили о новом наступлении азербайджанских войск в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. По заявлению Минобороны РФ, сейчас режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Началась война, в ходе которой Баку потерял контроль над мятежным регионом. В 1994 году было заключено перемирие, однако военные действия время от времени возобновлялись.

Новый виток конфликта пришелся на 27 сентября 2020 года, когда на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. Азербайджанская армия взяла под контроль ряд территорий.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы. В Азербайджане расценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.