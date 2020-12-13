Российские миротворцы сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

В Нагорном Карабахе режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны России.

За соблюдением режима прекращения огня следят российские миротворцы на 23 наблюдательных постах. Согласно бюллетеню Минобороны, 11 декабря они зафиксировали одно нарушение в Гадрутском районе, однако возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена.

За сутки миротворцы обеспечили безопасность 634 беженцев, возвращающихся в Нагорный Карабах из Армении. Кроме того, российские специалисты провели инженерную разведку и разминирование местности в Степанакерте.

Ранее сообщалось о встрече министров обороны Армении и России для обсуждения обострения ситуации в Нагорном Карабахе. 12 декабря в Армении сообщили о новом наступлении азербайджанских войск в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Началась война, в ходе которой Баку потерял контроль над мятежным регионом. В 1994 году было заключено перемирие, однако военные действия время от времени возобновлялись.

Новый виток конфликта пришелся на 27 сентября 2020 года, когда на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. Азербайджанская армия взяла под контроль ряд территорий.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы. В Азербайджане расценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.