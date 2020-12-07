Лавров рассказал о планах России по Нагорному Карабаху

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о планах Москвы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Его цитирует РИА Новости.

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По его словам, в ближайшее время российская сторона будет содействовать обмену пленными при помощи своих миротворцев. Дипломат рассказал, что Южный Кавказ превращается «из региона противоречий в регион стабильности»: конфликт находится на выходе из горячей фазы. Россия сделает все возможное, чтобы содействовать этому в дальнейшем.

«Договорились разблокировать все коммуникации — хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении», — рассказал Лавров.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.

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