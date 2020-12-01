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Турция рассказала о создании совместного с Россией центра по Карабаху

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минобороны Турции рассказало о подписании протокола, согласно которому будет действовать Совместный турецко-российский центр по Нагорному Карабаху. Об этом пишет агентство Anadolu в своем Twitter.

По итогам переговоров Москва и Анкара подписали соглашение об основах и принципах работы Совместного центра. Теперь страны будут готовиться к тому, чтобы в ближайшее время начать работу.

Еще 16 ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие военные будут задействованы при мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного турецко-российского наблюдательного центра. По его словам, отправка военных в Азербайджан соответствует национальным интересам Турции.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы: их подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Также на азербайджанской территории создается российско-турецкий центр мониторинга, который будет следить за соблюдением перемирия.

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