Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Советника Путина госпитализировали с коронавирусом
Губернатор Владимирской области оказался в платной подмосковной клинике 
Жители Сочи начали сдавать балконы в аренду для удаленщиков
Семья президента Карабаха вернулась в Степанакерт
49-летняя телеведущая удивила фанатов наличием нижнего белья под одеждой
Россиянин раскрыл обстановку и цены в Сочи в ноябре
Доктор Комаровский порассуждал об эффективности карантина в выходные дни
Назван способ для США проникнуть в «китайский» торговый союз
Терапевт рассказал о людях с постоянной температурой 37,2 в метро 
Россия защитилась от удара США через Северный полюс
Новости партнеров
Прослушать новость

Дипломаты США и Франции приедут в Москву обсуждать ситуацию в Карабахе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sergei Grits / AP

Дипломаты США и Франции приедут в Москву обсуждать сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом рассказала спикер МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Известно, что с российской стороны встречу 18 ноября проведет посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов. Других подробностей о предстоящем мероприятии Минской группы ОБСЕ не приводится.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров удивился запросу представителей Госдепа США о подробностях мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Он назвал требования американцев странными, так как Москва информировала по упомянутому вопросу американцев на уровне замгоссекретаря.

До этого США и Франция захотели от России большей ясности по ситуации в Нагорном Карабахе, а также о роли Турции в прекращении боев. Отмечалось, что главы внешнеполитических ведомств США и Франции признали, что действия, предпринятые Россией, привели к прекращению огня, однако добавили, что все еще остается много вопросов, «требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения».

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров удивился запросу Госдепа о соглашении по Карабаху
США и Франция захотели от России большей ясности по ситуации в Карабахе
Эрдоган собрался отправить военных в Азербайджан