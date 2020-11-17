Дипломаты США и Франции приедут в Москву обсуждать ситуацию в Карабахе

Дипломаты США и Франции приедут в Москву обсуждать сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом рассказала спикер МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Известно, что с российской стороны встречу 18 ноября проведет посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов. Других подробностей о предстоящем мероприятии Минской группы ОБСЕ не приводится.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров удивился запросу представителей Госдепа США о подробностях мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Он назвал требования американцев странными, так как Москва информировала по упомянутому вопросу американцев на уровне замгоссекретаря.

До этого США и Франция захотели от России большей ясности по ситуации в Нагорном Карабахе, а также о роли Турции в прекращении боев. Отмечалось, что главы внешнеполитических ведомств США и Франции признали, что действия, предпринятые Россией, привели к прекращению огня, однако добавили, что все еще остается много вопросов, «требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения».

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.

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