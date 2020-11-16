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Эрдоган собрался отправить военных в Азербайджан

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Фото: Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент страны указ об отправке турецких военных в Азербайджан. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что военные будут задействованы при мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного турецко-российского наблюдательного центра. Подчеркивается, что отправка военных в Азербайджан соответствует национальным интересам Турции.

Ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян исключал любую роль Турции в миротворческих операциях в Нагорном Карабахе. Его российский коллега Сергей Лавров говорил, что российско-турецкий мониторинговый центр будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников. По словам Лаврова, границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены периметром наблюдательного центра на территории Азербайджана, не приближенной к Карабаху.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также сохранит за собой территории, захваченные во время боевых действий, в том числе Шуши. Армения оставит за собой Лачинский коридор. В рамках соглашения стороны также должны будут обменяться военнопленными и телами убитых.

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