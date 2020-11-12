Армения исключила любую роль Турции в миротворческих операциях в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян исключил любую роль Турции в миротворческих операциях в Нагорном Карабахе, несмотря на уже предпринятые ею шаги в данном направлении. Об этом он заявил во время телефонных переговоров с главами внешнеполитических ведомств России, Франции и США, передает РИА Новости.

Мнацаканян отметил, что заявление, направленное на прекращение огня в регионе и размещение миротворцев, «не может считаться всеобъемлющим решением конфликта в Нагорном Карабахе». Он рассказал, что Турция сыграла ключевую роль в планировании, провоцировании и развязывании войны Азербайджаном. Армянский министр добавил, что Турция также вовлекала иностранных боевиков в конфликт.

Министр подчеркнул необходимость незамедлительного разрешения гуманитарного кризиса в Карабахе, который возник «в результате турецко-азербайджанской агрессии».

Ранее миротворческий батальон Российской Федерации вошел в город Степанакерт в Нагорном Карабахе. Также отмечается, что 10 наблюдательных постов были развернуты в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре вдоль линии соприкосновения сторон.

10 ноября Минобороны России сообщило, что отправило в Нагорный Карабах миротворческий контингент из 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц специальной автотехники. В его основе — 15-я отдельная мотострелковая бригада. 12 ноября на видео попала переброска в Армению российских вертолетов Ми-8 и Ми-24. Их задействуют в воздушном мониторинге, они также доставят миротворцев и их имущество на труднодоступные территории Нагорного Карабаха.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также сохранит за собой территории, захваченные во время боевых действий, в том числе Шуши. Армения оставит за собой Лачинский коридор. В рамках соглашения стороны также должны будут обменяться военнопленными и телами убитых.