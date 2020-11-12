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Раскрыто прошлое отправленного Путиным в Карабах генерала

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Рустам Мурадов
Рустам Мурадов
Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, указом президента Владимира Путина назначенный командующим миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, прошел обе чеченские кампании и был военным советником в Сирии. Подробности его прошлого раскрыла «Комсомольская правда».

Как пишет издание, Мурадов принимал участие в захвате села Верхний Центорой и ликвидации штаба президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Аслана Масхадова в Датое. Командовал разведывательной ротой 136-й отдельной мотострелковой бригады, 242-м мотострелковым полком 20-й общевойсковой армии, 17-й отдельной мотострелковой бригадой и 36-й отдельной мотострелковой бригадой.

В 2016 году был отправлен от России в Совместный центр по контролю и координации прекращения огня в Донбассе. 5 марта 2016 года он попал под обстрел в районе Ясиноватой.

Также Мурадов командовал отрядами в Сирии, занимая должность военного советника. Под его командованием в течение двух недель отряды пробивались от Эс-Сухне до Дейр-эз-Зора, преодолевая ожесточенное сопротивление противника. За проявление мужества и героизма после успешного выполнения операции на последнем направлении он удостоен звания Героя России.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, армянская и азербайджанские силы остаются на занятых позициях. До 15 ноября под контроль Баку переходит Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, до 1 декабря — Лачинский район.

Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Армению и Карабах, будут размещены российские миротворцы. На территорию Карабаха и близлежащих районов вернутся беженцы, процесс будет проходить под контролем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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