Пашинян обвинил азербайджанцев в наступлении на российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наступательные действия Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе направлены также против миссии российских миротворцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Действия Азербайджана имеют ярко выраженный провокационный характер, но они также направлены на обесценивание деятельности миротворческой миссии России в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха — прим. «Ленты.ру»). Они хотят показать, что миротворцы не в силе остановить провокационные действия», — сказал он.

Пашинян добавил, что стороны конфликта близки к началу процесса обмена пленными.

Он также рассказал, что в субботу, 19 декабря, в стране объявляется трехдневный общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе.

13 декабря стало известно, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района.

1 декабря завершилась передача территорий под контроль Азербайджана в Нагорном Карабахе, закрепленная в трехстороннем соглашении, принятом при посредничестве России. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.

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