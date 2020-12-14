Азербайджанских военных арестовали за надругательства над телами армян

В Азербайджане арестовали четырех военнослужащих, которые подозреваются в издевательствах над телами армянских солдат и осквернении могил в населенных пунктах Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

По данным ведомства, двое из четырех арестованных совершали надругательства над телами армян во время боев на территории Зангеланского района. «Кроме того, они подозреваются в съемках своих действий на телефон и их распространении в соцсетях», — говорится в сообщении.

Еще двое военных были взяты под арест по делу о разрушении могил местных жителей в Ходжавендском районе. Вандалы снесли несколько каменных плит на кладбище и также записали свои действия на видео.

Ранее жители нескольких районов Нагорного Карабаха, которые позже были переданы под контроль Азербайджана, начали массово выкапывать из могил останки своих родственников и вывозить их в Армению, чтобы избежать надругательств. Многие из них также решили сжечь свои дома для того, чтобы они не достались противнику.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, а под контроль азербайджанской стороны перешли три района в Нагорном Карабахе. В регион были введены российские миротворцы.