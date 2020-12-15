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Стало известно о ситуации в Нагорном Карабахе после возобновления боев

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Представитель пресс-службы Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Сурен Сарумян опроверг сообщения о том, что в регионе возобновились бои. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Информацию не подтвердили и в пресс-службе российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно о возобновлении боев за села Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе.

12 декабря Армия обороны НКР сообщила о перестрелке с азербайджанскими военными на позициях в направлении Гадрута. Сутки спустя российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня.

В сентябре на линии разграничения в Нагорном Карабахе начались масштабные столкновения. В ходе боев Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд территорий, в том числе Гадрут и город Шуши (Шуша), имеющий стратегическое значение. Вскоре Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Азербайджана перешли еще три района, в регион вошли российские миротворцы.

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