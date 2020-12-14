Один из главных храмов Карабаха вновь обстреляли

Вооруженные силы Азербайджана вновь подвергли обстрелу собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Кадры с разрушениями публикует «Sputnik Армения».

На опубликованных фотографиях видно, что у храма обвалилась часть купола. В разговоре с изданием представитель министерства культуры непризнанной Нагорно-Карабахской республики Арман Григорян заявил, что инцидент произошел уже после завершения боевых действий в регионе, так как к моменту окончания конфликта купол оставался невредим.

«Эти данные мы присоединили к архиву данных, которые собираемся в ближайшее время представить командованию российского миротворческого корпуса», — сказал чиновник. Шуши в настоящее время остается под контролем Баку по итогам соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Ранее армянская церковь сообщала, что азербайджанские военнослужащие после того, как заняли Шуши, осквернили собор Святого Христа Всеспасителя. Солдаты частично разрушили внутреннее убранство святыни и обстреляли стены храма. В Ереване эти действия назвали проявлением нетерпимости по отношению к христианским памятникам и религиозным сооружениям.

14 ноября в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным глава Азербайджана Ильхам Алиев пообещал обеспечить охрану христианских храмов в Нагорном Карабахе после перехода части его территорий под контроль Баку. Он заверил, что христиане в Карабахе смогут продолжить посещать богослужения, а сами религиозные сооружения будут охраняться законом.