В Нагорном Карабахе возобновились бои

Бои за спорные села на территории Нагорного Карабаха возобновились, несмотря на вмешательство российских миротворцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в службе безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Отмечается, что перестрелки могла спровоцировать путаница с разграничением территорий. Так, села Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района по итогам военных действий оставались под контролем армянских сил, однако на картах миротворцев они были отнесены к азербайджанской зоне. Вечером 12 декабря Минобороны России уточнило границы проведения миротворческой операции и отнесло села к зоне контроля армянской стороны.

Как рассказал собеседник издания, ситуация была спокойной до 12 декабря. По его словам, азербайджанцы подошли к посту и заявили о правах на территорию, после чего военнослужащие НКР передали их слова в Степанакерт, а те, в свою очередь, — российским миротворцам, которые связались с Баку. После этого начался бой: азербайджанцы окружили карабахских военных группой из 200 человек и захватили около 10 солдат в плен, утверждает он.

По данным на вечер понедельника, 14 декабря, азербайджанские военные продолжали находиться в селе Хин Тахер. Армянская сторона сообщила об окружении противником еще двух сел — Хин Шен и Мец Шен Шушинского района, где остаются гражданские лица. При этом Хцаберд контролируют армяне.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения обменялись военнопленными. Так, в Баку вернулись 12 человек, а в Ереван — 44 человека. Переговоры вел лично командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

12 декабря армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о перестрелке с азербайджанскими войсками на позициях в направлении Гадрута. Сутки спустя российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня.

В сентябре на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. В ходе боев азербайджанская армия взяла под контроль ряд территорий, в том числе Гадрут и город Шуши (Шуша), имеющий стратегическое значение. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы.