В Карабахе ответили на требования отдать Азербайджану еще три села

Договоренностей о передаче Азербайджану трех сел Шушинского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики нет. Об этом Sputnik Армения рассказал министр территориального управления и развития Карабаха Жирайр Мирзоян.

Так он прокомментировал появившиеся слухи о требовании азербайджанской армии к карабахской стороне покинуть населенные пункты Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох.

По словам Мирзояна, подобные требования могли быть «частной инициативой» азербайджанских военнослужащих.

14 декабря Армения и Азербайджан начали процесс обмена пленными военнослужащими, захваченными обеими сторонами в ходе боев за Нагорный Карабах. До этого стороны обменялись телами погибших военнослужащих. В частности, военные собрали трупы солдат в ходе боев за город Шуши, который по итогам соглашения остался под контролем Баку. Процесс проходил при посредничестве российских миротворческих сил.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По итогам договоренностей, Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион были направлены российские миротворцы, которые будут находиться там в течение пяти лет.