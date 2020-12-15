Россия заявила о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 15 декабря сообщает «Sputnik Армения».
«Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — сказал Конашенков.
В зоне конфликта находятся 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
12 декабря стало известно о перестрелке, случившейся на Гадрутском направлении между военнослужащими непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Затем Минобороны Армении заявило, что азербайджанская армия начала новые наступательные действия на юге Карабаха.
Командующий российским воинским контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня.