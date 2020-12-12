Алиев назвал место размещения российско-турецкого мониторингового центра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет размещен в Агдамском районе, передает ТАСС.

Алиев назвал место размещения центра, принимая французского и американского сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Во встрече также участвовали посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

«Турецко-российский мониторинговый центр будет контролировать соблюдение режима прекращения огня. Считаю, что это очень хорошее проявление регионального сотрудничества. В то же время это символ очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Азербайджаном», — сказал он.

Ранее Алиев заявлял о том, что Москва и Анкара будут совместно осуществлять миротворческую миссию в Карабахе. В Кремле подчеркивали, что размещение турецких военных в регионе не планируется.

Российские миротворцы вошли в Карабах в рамках соглашения о прекращении огня, которые были подписаны Москвой, Баку и Ереваном 9 ноября. Они будут находиться минимум пять лет на линии разграничения и вдоль коридора, связывающего Карабах с Арменией.