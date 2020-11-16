Кремль отреагировал на указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан

Указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан касается мониторингового центра, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС в понедельник, 16 ноября.

«Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики», — сказал он.

Ранее в понедельник турецкий лидер направил в парламент страны указ об отправке турецких военных в Азербайджан. В документе говорится, что военнослужащие будут заниматься мониторингом режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Центр будет расположен на территории Азербайджана.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.