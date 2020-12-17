Российские миротворцы прибыли на границу Армении и Азербайджана

Подразделения российских миротворцев прибыли на границу Армении и Азербайджана в Сюникской области, чтобы не допустить обострения двустороннего конфликта. Об этом пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на губернатора региона Меликсета Погосяна.

По его словам, военные разместились в районе приграничных сел Шурнух и Воротан. Они будут следить за соблюдением перемирия после того, как армянские военные отступят из приграничных районов Нагорного Карабаха, которые позже передут под контроль Баку.

Погосян отметил, что помимо миротворцев ситуацию на границе контролируют вооруженные силы Армении и погранвойска. Он пояснил, что пока ситуация в регионе остается спокойной.

Ситуация в Сюникской области Армении обострилась после того, как в результате вооруженного конфликта под контроль Азербайджана отошли несколько приграничных с регионом районов Нагорного Карабаха. Местные жители заявляют, что азербайджанцы несколько раз обстреливали позиции отступающих из них добровольцев вопреки перемирию. Они также опасаются, что Баку может обстреливать приграничные села, и решили перекрыть дорогу к местному аэропорту.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурская (Сюникская) область Армении является «исторической землей» Азербайджана. В этот же список он включил города Ереван и Севан. Он также обвинил армянские власти в изгнании с этой земли тысяч азербайджанцев во времена СССР.