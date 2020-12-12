Россия подтвердила первый случай нарушения режима прекращения огня в Карабахе

Министерство обороны России подтвердило первый случай нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий 10 ноября. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Минобороны.

Нарушение было зафиксировано накануне в Гадрутском районе.

11 декабря азербайджанские СМИ сообщили, что армянская сторона совершила вооруженную провокацию в Гадруте. Один военнослужащий пострадал. На следующий день Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявила, что азербайджанские силы попытались напасть на одну из ее позиций. В ходе перестрелки были ранены трое военных-резервистов НКР.

Вечером 12 декабря Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали новые наступательные действия в Гадрутском районе.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армянская и азербайджанские стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.