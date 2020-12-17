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В Армении начали перекрывать дороги от страха перед азербайджанскими обстрелами

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Фото: NEWS AM / YouTube

В Армении начали перекрывать дороги из-за страха перед обстрелами со стороны азербайджанской армии. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает News.am.

Жители Сюникской области, которая находится на границе с Азербайджаном, заблокировали дорогу, прилегающую к аэропорту Капана. Они обеспокоены безопасностью границ.

Участники акции отмечают, что, согласно договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, стороны конфликта должны остаться на своих позициях. Однако последние события этому противоречат.

«Мы хотим иметь гарантии, что завтра враг не будет стрелять по этой дороге, поскольку такой опыт много лет назад уже был, когда стреляли, похищали людей», — заявил один из протестующих.

Участники акции намерены держать дорогу перекрытой до тех пор, пока не получат пояснений. На место прибыли полицейские, которые пытаются вести с ними переговоры.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, будут действовать российские миротворцы.

12 декабря Москва официально подтвердила первый случай нарушения режима прекращения огня — в Гадрутском районе.

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