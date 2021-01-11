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Путин дал оценку обстановке в Карабахе

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле оценил нынешнюю обстановку в Нагорном Карабахе как спокойную. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 11 января.

«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются», — сказал российский лидер.

Говоря о целях встречи, Путин отметил, что необходимо уточнить демаркационные линии, решить вопросы с гуманитарным обеспечением, охраной объектов культурного наследия. «Особого внимания заслуживает разблокирование экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ», — добавил он.

Пашинян и Алиев прилетели в Москву утром в понедельник, 11 января, для обсуждения ситуации в регионе после заключения трехстороннего соглашения о полном прекращении огня в Карабахе.

9 января главы спецслужб Армении и Азербайджана провели встречу на нейтральной приграничной территории и обсудили вопросы обмена пленными.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые начались 27 сентября. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

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