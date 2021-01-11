Россия
 
Последние новости
В России нашли новый способ убить коронавирус
Сторона избитого Широковым арбитра обжалует решение суда
Бывший премьер Украины призвал предоставить Донбассу «широчайшую автономию»
Канье Уэст уедет жить в Лондон после развода с Ким Кардашьян
Бывший премьер Украины рассказал о планах убить Януковича в 2014 году
Путин дал оценку обстановке в Карабахе
Акции Twitter рухнули после блокировки Трампа
Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора подсчитал траты Дурова на спасение Telegram
Названы лучшие игры 2020 года
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин собрал Пашиняна и Алиева в Кремле

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин начал трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян и Алиев прилетели в Москву утром в понедельник, 11 января. Путин собрал коллег из Армении и Азербайджана в Кремле.

Накануне, 10 января, российский лидер созвал совещание по вопросам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В нем приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее сообщалось, что главы спецслужб Армении и Азербайджана провели встречу на нейтральной приграничной территории и обсудили вопросы обмена пленными.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пашинян вылетел в Москву на переговоры по Нагорному Карабаху
Протестующие попытались помешать Пашиняну вылететь в Россию
Путин созвал совещание по Нагорному Карабаху