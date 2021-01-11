Путин собрал Пашиняна и Алиева в Кремле

Президент России Владимир Путин начал трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян и Алиев прилетели в Москву утром в понедельник, 11 января. Путин собрал коллег из Армении и Азербайджана в Кремле.

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Накануне, 10 января, российский лидер созвал совещание по вопросам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В нем приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее сообщалось, что главы спецслужб Армении и Азербайджана провели встречу на нейтральной приграничной территории и обсудили вопросы обмена пленными.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокациях.