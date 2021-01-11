Протестующие попытались помешать Пашиняну вылететь в Россию

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Протестующие в Ереване попытались помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну добраться до аэропорта, чтобы вылететь в Россию на переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Видеоролик опубликован в Telegram-канале издания «Sputnik Армения».

На записи видно, как несколько десятков оппозиционных активистов перекрыли трассу и не пропускают автомобили, в одном из которых может находиться премьер с официальной делегацией. Протестующим препятствуют полицейские, которые пытаются не позволить создать затор на дороге. О столкновениях демонстрантов с правоохранителями не сообщается.

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По данным издания, к настоящему времени оппозиционная акция завершилась, однако ее участники пообещали не допустить возвращения Пашиняна с переговоров, если на них будут заключены соглашения, затрагивающие территориальную целостность Армении. «Никол Пашинян — нелегитимный руководитель, он не представляет Армению, и завтра подписанные им документы никакой правовой силы иметь не будут», — заявил один из активистов.

Трехсторонние переговоры между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым должны состояться в Москве 11 января. Стороны обсудят ситуацию с выполнением договоренностей по Нагорному Карабаху, вопрос возвращения пленных и деблокирования коммуникаций в регионе. Противники армянского премьера считают, что на встрече может быть подписан документ с территориальными уступками Баку со стороны Еревана.