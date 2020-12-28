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В Армении протестующие забросали яйцами машину депутата

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Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

В Ереване протестующие забросали яйцами машину депутата у входа в парламент страны, передает «Sputnik Армения».

Перед зданием Национального собрания проходит акция под лозунгом «Армения без Никола». Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они кричат «Позор!» заходящим в парламент депутатам.

Яйцами забросали автомобиль представителя правящего блока «Мой шаг» Андраника Кочаряна. Митингующие назвали его предателем.

Массовые акции с требованием отставки Пашиняна продолжаются в Армении с начала ноября. Оппозиция обвиняет премьера в предательстве из-за подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

9 ноября Пашинян вместе с президентами России и Азербайджана пришли к соглашению о перемирии. По условиям документа армянская сторона потеряла часть территорий, которые были переданы под контроль Баку.

Сам армянский премьер заявил, что чист перед народом. 25 декабря он объявил о готовности уйти в отставку «по решению народа».

Пашинян также рассказал о вариантах проведения в Армении внеочередных парламентских выборов.

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