В Армении протестующие забросали яйцами машину депутата

В Ереване протестующие забросали яйцами машину депутата у входа в парламент страны, передает «Sputnik Армения».

Перед зданием Национального собрания проходит акция под лозунгом «Армения без Никола». Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они кричат «Позор!» заходящим в парламент депутатам.

Яйцами забросали автомобиль представителя правящего блока «Мой шаг» Андраника Кочаряна. Митингующие назвали его предателем.

Материалы по теме Сотворение мира Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье «Они считают, что Москва предала их» Как война за Карабах изменила отношения Армении и России

Массовые акции с требованием отставки Пашиняна продолжаются в Армении с начала ноября. Оппозиция обвиняет премьера в предательстве из-за подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

9 ноября Пашинян вместе с президентами России и Азербайджана пришли к соглашению о перемирии. По условиям документа армянская сторона потеряла часть территорий, которые были переданы под контроль Баку.

Сам армянский премьер заявил, что чист перед народом. 25 декабря он объявил о готовности уйти в отставку «по решению народа».

Пашинян также рассказал о вариантах проведения в Армении внеочередных парламентских выборов.