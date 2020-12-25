Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о готовности уйти в отставку «по решению народа». Об этом он написал в Facebook.

Однако, по словам главы государства, оппозиция также не заслужила поддержки народа, несмотря на огромные финансовые и медиаресурсы. И единственным способом решить политический кризис в стране будут внеочередные парламентские выборы. «Готов продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа», — заявил он.

Пашинян предложил провести выборы в 2021 году, но не назвал точных сроков и призвал «все заинтересованные силы» к обсуждению вопроса.

Протесты в Армении с призывом к Пашиняну уйти в отставку начались после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху в ночь на 10 ноября. Тысячи митингующих регулярно собираются у здания правительства, перекрывают дороги правительственному кортежу и не пускают премьера на кладбище.

Армяне считают несправедливыми условия трехсторонних соглашений между Ереваном, Баку и Москвой о прекращении боев в Карабахе, по которым Азербайджан получил контроль над тремя районам непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и оставил за собой занятые позиции. Протестующих поддерживают известные государственные деятели, в том числе бывшие главы спецслужб.