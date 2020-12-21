Армянский священник отказался пожать руку Пашиняну

В Армении священник отказался пожать руку премьер-министру Николу Пашиняну, который пришел в храм. Видео опубликовано на «Sputnik Армения».

Инцидент случился в церкви Святого Григория Просветителя в Сюникской области, куда приехал Пашинян. В регионе неспокойная обстановка из-за того, что ряд соседних населенных пунктов перешли под контроль Азербайджана по итогам вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

На кадрах видно, как Пашинян в церкви подходит к священнослужителю и протягивает ему руку. Однако тот не пожимает ее, после чего премьер направляется к выходу.

В армянских СМИ появились сообщения, что священник Паргев Зейналян выгнал главу правительства из церкви. В епархии отрицают это и утверждают, что Пашиняну не чинили препятствий для пребывания храме.

Сам Зейналян заявил, что не захотел пожать руку премьеру по личным причинам. На уточняющий вопрос, связано ли это с происходящим стране, он ответил утвердительно. Священник добавил, что не запрещал премьеру входить в храм, но посоветовал ему ждать Божьего суда.

В Армении в начале ноября начались массовые протесты с требованием отставки Пашиняна, который вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. По условиям документа, армянская сторона потеряла ряд территорий. Сам Пашинян заявлял, что чист перед народом.