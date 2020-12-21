Жители Армении перекрыли дорогу машине Пашиняна

Жители Сюникской области Армении перекрыли дорогу на въезде в регион, чтобы помешать прибытию премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает издание «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Таким образом местные жители решили выразить протест против демаркации границы между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. После ее проведения Баку разместил новые боевые посты в приграничных с Сюникской областью населенных пунктах. Жители области считают, что войска могут напрямую угрожать их безопасности.

Отмечается, что протестующие перекрыли дорогу автомобилями и живыми цепями в нескольких местах, после чего начались стычки с полицией. В свою очередь, Пашинян пообещал переговорить с демонстрантами «с глазу на глаз». Он вышел в прямой эфир на Facebook и заявил, что «от территории Сюника не будет отдано ни одного миллиметра».

21 декабря премьер-министр страны намерен посетить города Мегри, Капан, Горис, Сисиан. В настоящее время его автомобиль уже выехал из Еревана и направляется в Сюникскую область, въезд в которую ему ранее призвал запретить мэр Гориса Аруш Арушанян. За это он был задержан правоохранителями.

Ситуация в Сюникской области обострилась после того, как в результате вооруженного конфликта под контроль Азербайджана отошли несколько приграничных районов Нагорного Карабаха. Местные жители заявляют, что азербайджанцы несколько раз обстреливали позиции отступающих добровольцев вопреки перемирию. Они также опасаются, что Баку может атаковать приграничные села на территории Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурская (Сюникская) область Армении является «исторической землей» Азербайджана. В этот же список он включил города Ереван и Севан. Он также обвинил армянские власти в изгнании с этой земли тысяч азербайджанцев во времена СССР.