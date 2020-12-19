Пашинян прорвался на перекрытое протестующими кладбище в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прорвался на военное мемориальное кладбище «Ераблур» в Ереване, перекрытое протестующими. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Днем в субботу, 19 декабря, в Ереване прошло траурное шествие с участием Пашиняна, его сторонников и противников. Некоторые участники процессии встретили премьера у здания правительства аплодисментами, однако он попросил их вести себя сдержанно, показав руками «потише». По ходу шествия к «Ераблуру», как пишет канал, из толпы выкрикивали «Никол, мы с тобой!» и «Когда уйдете в отставку?».

К моменту, когда Пашинян прибыл к кладбищу, там выстроились сотни человек. Многие из них, в том числе матери погибших участников карабахской войны 1990-х годов, отказались пустить премьер-министра к пантеону, «так как он оскверняет память их сыновей, отдавших жизнь за свободу и безопасность Карабаха».

Позже на кладбище начались стычки, к нему стянули дополнительные силы полиции, которые оттеснили противников действующей власти. «Пашиняна, буквально прорвавшегося в "Ераблур", прикрывали "черными щитами". Премьер-министра защищают, как могут — броники и зонты, и много людей», — сообщил корреспондент «Sputnik Армения».

Массовые протесты в Армении начались в ночь на 10 ноября, когда Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территории непризнанной республики перешла под контроль Баку. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.