В Ереване произошла потасовка протестующих с полицией

В центре Еревана произошла потасовка между протестующими и сотрудниками полиции, передает «Sputnik Армения».

Один человек пострадал, упав на землю при задержании. Еще несколько человек задержаны. На площади находится бывший глава Службы национальной безопасности Армении и лидер партии «Отечество» Артур Ванецян.

Ранее сообщалось, что оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыла улицы в Ереване под лозунгом «Армения без Никола». Утром 11 декабря протестующие парализовали работу метро.

Массовые протесты в Армении начались в ночь на 10 ноября, когда Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территории непризнанной республики перешла под контроль Баку. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.