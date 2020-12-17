Правительство Армении опровергло сообщение об отставке Пашиняна 31 декабря

Правительство Армении опровергло сообщение о том, что премьер-министр Никол Пашинян намерен объявить о своей отставке 31 декабря, передает «Интерфакс».

«Эта информация не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе кабмина.

Ранее газета «Грапарак» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Пашинян объявит об отставке и проведении внеочередных парламентских выборов во время новогоднего послания 31 декабря.

Массовые протесты с требованием отставки Пашиняна вспыхнули в Армении в ночь на 10 ноября после того, как премьер-министр вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

По условиям документа, ряд территорий населенной армянами непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) перешли под контроль Баку.

Пашинян заявлял, что если бы он не подписал заявление о прекращении огня, армяне бы потеряли весь Карабах.

В Азербайджане итоги войны расценили как победу.