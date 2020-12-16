Пашинян заявил о попавших в окружение российских миротворцах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подразделения российских миротворцев попали в окружение азербайджанских войск в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом 16 декабря сообщает «Sputnik Армения».

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявлял, что десятки армянских военных попали в плен к азербайджанцам близ села Хцаберд. Добровольцы, выбравшиеся из окружения, рассказали подробности произошедшего.

«По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении», — сообщил Пашинян.

По его словам, есть проблемы со связью и коммуникацией. «Причем такие проблемы есть и у миротворцев, и здесь у нас имеет место определенная кризисная ситуация», — добавил армянский премьер.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армянская и азербайджанская стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку были переданы еще три района. На линии разграничения и вдоль коридора, связывающего Карабах с Арменией, будут действовать российские миротворцы.