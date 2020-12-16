Армянские добровольцы рассказали о выходе из окружения в Карабахе

Армянские добровольцы рассказали о выходе из окружения в Нагорном Карабахе после боев за села Хин Тагер и Хцаберд в Гадрутском районе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Как заявил журналистам брат одного из вернувшихся солдат, около 20 дней назад добровольцев разместили на постах у сел. 14 декабря «азербайджанские ВС атаковали», и часть армянских бойцов попала в окружение.

Несколько человек были ранены, их судьба точно неизвестна. От полного уничтожения отряд спас густой туман. Когда он рассеялся, выяснилось, что позиции атаковали около 600 азербайджанских солдат.

«Один из них подошел к нашим, сказал, что не хочет их убивать, учитывая их малочисленность. Он предложил либо продолжить бои, либо сопроводить армянских военнослужащих до российских миротворцев», — продолжает собеседник издания. В итоге добровольцев доставили до миротворцев.

Один из вернувшихся ополченцев рассказал, что их освободили благодаря переговорам, которые вел командир Арсен Казарян. «Казарян остался там, чтобы освободить остальных наших братьев — порядка 60 человек. Нас удалось отправить домой», — добавил он.

По его словам, против них воевал азербайджанский спецназ «Яшма».

О перестрелках в Гадрутском районе сообщалось 12 декабря.