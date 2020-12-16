Попавшие в азербайджанское окружение армянские военные попытались прорваться

Более 30 армянских военных сумели прорваться из азербайджанского окружения у сел Хин Тахек и Хцаберд в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на источник в Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

По информации издания, подразделение из сотни армянских добровольцев, попавших в окружении Вооруженных сил Азербайджана, остаются в указанном районе более трех дней. Часть из них может пребывать в плену у противника.

«Группе из нескольких десятков человек удалось вырваться из окружения», — сказал источник. Сейчас бойцы находятся в одном из мест дислокации миротворческих сил.

Отмечается, что в настоящее время руководство НКР продолжает поиски других пропавших военнослужащих. Пока выйти на связь с ними не удается. В поисковой операции участвуют российские миротворцы.

Ранее сообщалось о том, что в Гадрутском районе Нагорного Карабаха возобновились бои. Позже представитель пресс-службы Армии обороны НКР Сурен Сарумян и штаб российских миротворческих сил опровергли эти сведения.

На момент заключения перемирия между Арменией и Азербайджаном села Хцаберд и Хин Тахер оставались под контролем армии НКР, на картах эта территория отмечена, как зона под управлением азербайджанской стороны. В к месту конфликта были направлены подразделения российских миротворцев, которые не допустили возобновления огня.