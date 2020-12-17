Названа возможная дата отставки Пашиняна

В армянских СМИ назвали возможную дату отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает «Интерфакс».

Как пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источники, Пашинян объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов во время новогоднего послания 31 декабря.

Массовые протесты с требованием отставки Пашиняна вспыхнули в Армении в ночь на 10 ноября после того, как глава правительства вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

По условиям документа, под контроль Баку перешли ряд территорий населенной армянами непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Протестующие обвиняют армянские власти в предательстве.

Пашинян при этом заявлял, что чист перед народом. По словам премьера, если бы он не подписал заявление о прекращении огня, армяне бы потеряли весь Карабах.

В Азербайджане итоги войны расценили как победу, провели военный парад и утвердили новый государственный праздник.