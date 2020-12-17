В Нагорный Карабах вернулись 40 тысяч беженцев

Более 40,8 тысячи беженцев вернулись в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) при содействии российских миротворцев, сообщает «Звезда» в четверг, 17 декабря.

За минувшие сутки в свои дома вернулись более 400 человек. Российские военные сопроводили автобусы с беженцами, приехавшими из Армении. Из Еревана в Степанакерт были доставлены 439 человек.

В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян предрек возвращение большинства беженцев в Нагорный Карабах до конца года. По его словам, «намечается довольно хороший поток» возвращения жителей.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, будут действовать российские миротворцы.

В Азербайджане расценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые протесты с требованием отставки Пашиняна.