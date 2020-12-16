Умер отец премьер-министра Армении Пашиняна

Отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вова скончался в Ереване на 81-м году жизни. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на источник в медицинском центре «Наири», где лечился мужчина.

По информации издания, смерть Вовы Пашиняна наступила из-за онкологического заболевания. Он больше недели находился в больнице. Сообщение о кончине отца премьера также подтвердили РИА Новости в правительстве Армении.

Вова Пашинян был дважды женат. От первого брака у него родились трое сыновей — Артак, Армен и Никол. Мать Никола умерла, когда ему было 12 лет. После второго брака отец политика жил в городе Иджеван. До выхода на пенсию он был учителем физкультуры в общеобразовательной школе.