Армянская оппозиция вновь собралась у здания правительства

В Армении сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вновь собрались у здания правительства. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

На площадь вышли сторонники «Движения за спасение родины». Участник акции Арцвик Минасян зачитал текст клятвы, которую перед вступлением в должность приносят члены правительства, и напомнил, что они должны выполнять требования граждан. По словам оппозиционера, основное требование — отставка Пашиняна.

«Каждый член правительства должен принять это как требование закона. Если вы его не выполните, то станете клятвопреступниками, противниками народа», — заявил Минасян.

23 декабря оппозиция пообещала блокировать здание правительства, но полиция взяла его в кольцо.

Митинги с требованием отставки Пашиняна проходят уже полтора месяца. Они начались после того, как премьер вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предполагает территориальные уступки в пользу Баку.