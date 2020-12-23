В Армении завели дело за призыв «пристрелить» Пашиняна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело за публичные призывы к насилию в отношении председателя партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Дело завели по факту заявления Исагуляна: «Тому, кто пристрелит Никола, нужно присудить звание национального героя или выдать миллион долларов в качестве премии».

Массовые протесты с требованием отставки Никола Пашиняна начались в Армении 9 ноября после того, как премьер вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предполагает территориальные уступки армянской стороны в пользу Баку.

Оппозиция обвиняет главу правительства в предательстве и требует его отставки. Сам Пашинян заявлял, что чист перед народом.