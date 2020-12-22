Армянская оппозиция предъявила ультиматум Пашиняну

Представители армянской оппозиции предъявили ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну и правящей парламентской фракции «Мой шаг», сообщает «Sputnik Армения».

22 декабря в центре Еревана проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна и проведения внеочередных выборов, протестующие также перекрыли за городом несколько автомобильных дорог. В ходе акции оппозиция разбила палатки на площади Республики заявила, что дает действующей власти время до 18.00 (17.00 мск), чтобы отправить делегацию для обсуждения грядущего транзита полномочий. В противном случае она угрожает вывести граждан на бессрочную забастовку.

«Погода холодная, но мы настроены решительно. Обратного пути нет», — заявил на митинге представитель оппозиционного движения «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Он подчеркнул, что в условиях отказа премьер-министра покинуть свой пост, его судьбу должен решать парламент республики.

Ранее армянский священник отказался пожать руку Пашиняну, когда тот пришел в христианский храм в Сюникской области страны. Мужчина подчеркнул, что не запрещал премьеру входить в церковь, но посоветовал ему ждать Божьего суда.

В Армении в начале ноября начались массовые протесты с требованием отставки Пашиняна, который вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. По итогам перемирия Ереван потерял в регионе ряд территорий, а многие этнические армяне вынуждены были бежать из районов, занятых противником. Сам премьер считает себя чистым перед лицом народа, однако оппозиция восприняла исход конфликта как капитуляцию.