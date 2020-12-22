Жители Еревана потребовали отставки Пашиняна на многотысячном митинге

Жители Еревана собрались на многотысячный митинг и потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна за «предательство» национальных интересов в Нагорном Карабахе. Видеоролик с акции протеста публикует «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Акция протеста проходит на площади Республики в центре армянской столицы. Протестующие принесли плакаты на русском и армянском языках с требованием к премьеру сложить свои полномочия. «Уходи, предатель! Армения без Никола!» — скандируют протестующие.

По данным агентства, всего в митинге принимают участие несколько тысяч человек. Отдельные акции проходят также в других частях страны. В частности, большая группа недовольных заблокировала трассу Ереван — Ванадзор. Они также требуют от премьера написать заявление об уходе.

Ранее армянский священник отказался пожать руку Пашиняну, когда тот пришел в христианский храм в Сюникской области страны. Мужчина подчеркнул, что не запрещал премьеру входить в церковь, но посоветовал ему ждать Божьего суда.

В Армении в начале ноября начались массовые протесты с требованием отставки Пашиняна, который вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. По итогам перемирия, Ереван потерял в регионе ряд территорий, а многие этнические армяне вынуждены были бежать из районов, занятых противником. Сам премьер считает себя чистым перед лицом народа, однако оппозиция восприняла исход конфликта как капитуляцию.