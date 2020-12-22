Армянская оппозиция решила ночевать у здания правительства

Сторонники армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, решили заночевать на площади Республики в центре Еревана, где находится здание правительства. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Провести ночь на площади решили члены «Движения за спасение родины», рассказал его представитель Гегам Манукян. Они уже разбили палатки и разожгли костры в больших бочках.

«Вы свободны в своих действиях. Мы остаемся на площади, и вы можете присоединиться к нам», — сказал он другим собравшимся.

Ранее армянская оппозиция предъявила ультиматум Пашиняну и правящей фракции «Мой шаг».

Участники многотысячной акции протеста заявили, что дают власти время до 18:00 (17:00 мск), чтобы отправить делегацию для обсуждения грядущего транзита полномочий. В противном случае оппозиция выведет граждан на бессрочную забастовку.

Массовые протесты с требованием отставки Пашиняна начались 9 ноября после того, как премьер вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, предполагающее территориальные уступки в пользу Баку. Сам Пашинян заявлял, что чист перед народом.