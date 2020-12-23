Армянская оппозиция предложила создать в стране вторую российскую военную базу

Глава оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил разместить на юге страны вторую российскую военную базу, сообщает «Интерфакс».

«Карабахская война 2020 года серьезным образом изменила геополитический расклад на Южном Кавказе», — сказал политик. Идею создания базы он обосновал «разломами» в системе безопасности Армении и предложил возвести ее в Сюникской области, которая граничит с территориями в Нагорном Карабахе, переданным Азербайджану после военного конфликта.

Кроме того, оппозиционер выступил за заключение нового договора об углубленном военно-политическом взаимодействии с Россией. Для этого он предложил проработать пять уже существующих соглашений между Москвой и Ереваном. Речь идет о договорах о статусе Пограничных войск РФ в Армении и условиях их функционирования (1992 год), о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1997 год) и других.

Политик также добавил, что база могла бы стать опорой для мобильного и эффективного функционирования российских миротворческих сил в Карабахе и гарантом безопасности в регионе. «Мы считаем жизненно необходимым начало срочных переговоров», — подчеркнул Марукян.

В настоящее время на территории Армении располагается 102-я российская военная база. Договор о ее создании был заключен между Ереваном и Москвой в 1995 году. Объект располагает двумя войсковыми гарнизонами, расположенными в городе Гюмри и столице страны. Численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурская (Сюникская) область Армении является «исторической землей» Азербайджана. В этот же список он включил города Ереван и Севан. Алиев также обвинил армянские власти в изгнании с этой земли тысяч азербайджанцев во времена СССР.