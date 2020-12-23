Бывший министр обороны Армении назвал причины поражения в Карабахе

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что причиной поражения в Нагорном Карабахе стали нескоординированные решения командования и властей страны, пишет «Sputnik Армения».

По его словам, на линии разграничения с Азербайджаном в регионе до начала конфликта были возведены 283 километра фортификаций и сначала противник сумел прорвать ее лишь в двух местах. Он подчеркнул, что дальнейшие грамотные действия командования могли бы предотвратить дальнейшую катастрофу на фронте.

«В этой войне проиграла не армянская армия, а власть из-за своих неграмотно скоординированных шагов, неправильной оценкой созданных военно-политических реалий», — сказал Оганян. Он добавил, что желает смены политической власти и разочаровался в революции действующего премьер-министра Никола Пашияна. Причиной этому бывший министр назвал провал внешней политики и системы управления в стране за прошедшие два с половиной года.

Ранее армянская оппозиция предложила развернуть на территории страны вторую российскую военную базу и заключить с Москвой новое соглашение о военно-политическом сотрудничестве. Эту идею обосновали «разломами» в системе безопасности и геополитическими ошибками за последние годы.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, теперь несут службу российские миротворцы.