В Карабахе оценили ущерб от конфликта с Азербайджаном

Государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Григорий Мартиросян оценил ущерб от военного конфликта с Азербайджаном в сумму, сопоставимую с объемом ВВП за несколько лет, передает РИА Новости.

По его словам, от войны в регионе в первую очередь пострадали сельское хозяйство и энергетика, а также объекты инфраструктуры и частная собственность граждан. «Урон, причиненный противником, просто огромен. Сейчас ведутся работы с тем, чтобы дать ему оценку в денежном выражении», — сказал Мартиросян.

Он отметил, что жители республики в результате конфликта оказались на грани гуманитарного кризиса. Это связано в том числе и с передачей Азербайджану территорий, где располагается большая часть сельскохозяйственных земель, а также ряд объектов энергетического комплекса региона, пояснил чиновник.

Ранее власти НКР назвали число жертв конфликта среди мирных жителей региона. Большинство из них погибли в результате артиллерийских обстрелов, другие скончались в плену или числятся пропавшими без вести.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, теперь несут службу российские миротворцы.