Алиев вступился за Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вступился за премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

Алиев заявил, что нынешнюю армянскую армию создавал не Пашинян, а бывшие президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. В ходе войны Баку потерял контроль над территорией.

27 сентября 2020 года на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. Азербайджанская армия заняла ряд населенных пунктов. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.

В Азербайджане итоги войны расценили как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки Пашиняна.