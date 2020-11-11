Алиев рассказал о просьбе Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о просьбе российского лидера Владимира Путина при подготовке заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Haqqin.az.

На встрече с раненными военнослужащими Алиев заявил, что хотел, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал заявление в прямом эфире, «как и после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран».

«Но, честно говоря, после этого президент России Владимир Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе», — утверждает азербайджанский лидер.

По словам Алиева, армянский премьер был «уже достаточно унижен и наказан» и принял все условия Баку. «Я сказал, что не возражаю. Пусть подписывает там, где хочет: в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось», — заявил президент Азербайджана и добавил, что в данный момент «невозможно найти» самого Пашиняна.

Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, армянская и азербайджанская стороны остаются на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку перейдут еще три района. Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.

Путин и Алиев подписали заявление одновременно по видеомосту. Пашинян сообщил в соцсетях, что также поставил подпись под документом.

Азербайджан счел итоги войны победой. В Ереване потеря территорий вызвала массовые беспорядки и требования отставки Пашиняна.